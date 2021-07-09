Лондон, , 19:36 — REGNUM Шотландия готовит предложение разработать новое нефтяное месторождение в Северном море для дальнейшего использования ископаемого топлива в то время, как Великобритания готовится принять климатический саммит мирового значения в Глазго. Об этом сообщает BBC 9 июля 2021 года.

На ноябрьском саммите COP26 в Глазго соберутся представители со всего мира, чтобы попытаться прийти к соглашению о том, как сократить выбросы парниковых газов.

Правительство Великобритании пообещало взять на себя ведущую роль в том, что многие считают нашим последним и единственным шансом предотвратить повышение глобальной температуры.

Но экологические организации обвинили кабинет министров в лицемерии после того, как выяснилось, что разработка огромного нового нефтяного месторождения в Северном море в Камбо, к западу от Шетландских островов, может получить зеленый свет.

Тесса Хан, юрист по вопросам изменения климата, основавшая компанию Uplift, которая стала одной из нескольких, подписавших письмо против месторождения в Камбо, обвинила министров в том, что они автоматически поддерживают такого рода проекты, не задумываясь об их влиянии на климат.

« Борис Джонсон стремится стать лидером в области климата, но для этого ему необходимо понимать реальность чрезвычайной климатической ситуации и, что особенно важно, действовать в соответствии с ней , — заявила она. — Это означает, что правительству необходимо прекратить выдачу новых лицензий на бурение нефтяных скважин в Северном море и перестать давать добро на разработку еще нетронутых месторождений, таких как Камбо. И это означает, что необходимо разработать реальный план по поэтапному отказу от поставок нефти при одновременной поддержке глобальной отрасли возобновляемой энергии в Великобритании ».

Нефтяное месторождение Камбо расположено примерно в 125 км к западу от Шетландских островов на глубине от 1050 м до 1100 м и содержит более 800 млн баррелей нефти.

Хотя правительство Великобритании заявляет, что первоначальное «разрешение на лицензирование» этого участка датируется 2001 годом, важно отметить, что это было лицензией на разведку. Прежде чем нефть или газ будут обнаружены в конкретном месте, такая лицензия дает компаниям разрешение искать их. Затем начинается длительный и тщательный процесс, который иногда может занимать десятилетия, включающий создание планов разработки месторождений, экологических и многих других требований, которые требуют одобрения соответствующих органов, прежде чем можно будет начать производственную деятельность.

В случае получения одобрения в Управлении нефти и газа бурение скважины в Камбо может начаться уже в 2022 году. Ожидается, что на месторождении нефть и газ будут добываться в течение почти 25 лет.

Представитель Министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS) правительства Великобритании ответил на критику в адрес правительства:

«Несмотря на то, что мы прилагаем все усилия, чтобы снизить спрос на ископаемое топливо, спрос на нефть и газ будет сохраняться в ближайшие годы — как это было спрогнозировано независимым комитетом по изменению климата».

Компания, собирающаяся производить бурение Камбо — это Siccar Point Energy, поддерживаемая инвесторами из частных инвестиционных компаний. Она планирует создать более 1000 рабочих мест в цепочке поставок.

« Развитие месторождения в Камбо поддерживает энергетический переход страны к зеленой энергии, обеспечивая надежные поставки в Великобританию , — говорит Джонатан Роджер, генеральный директор компании. — Мы заранее предприняли важные шаги по минимизации выбросов в атмосферу благодаря конструкции буровой и нефтедобывающей установки — она будет построена с возможностью использования береговых возобновляемых источников энергии, когда они станут доступны в будущем, в соответствии с целями декарбонизации ».

Другой игрок на нефтегазовом рынке — Shell, которая владеет 30%-ной долей в проекте. Представитель компании рассказал об общей стратегии компании:

«Даже самые позитивные сценарии говорят нам о том, что по мере перехода на зелёное топливо мир будет продолжать нуждаться в нефти и газе в течение десятилетий. Целевые инвестиции принесут денежные средства для финансирования роста нашего нового низкоуглеродного портфеля».

Но группа активистов, протестующих против разработки месторождения, не верит их словам, поэтому экологическая организация «Друзья Земли» собирает тысячи подписей под своими петициями.

Климатические активисты подсчитали, что на первом этапе разработки месторождения одни только выбросы будут примерно равны годовому объему выбросов парниковых газов от 16 угольных электростанций. Они уверены, что это противоречит ряду целей и рекомендаций по сдерживанию роста глобальной температуры, в том числе рекомендациям Международного энергетического агентства не запускать новые нефтегазовые месторождения с 2021 года, кроме уже утвержденных.

« Огромный отклик со стороны граждан на наше открытое письмо показывает, что общественность понимает, что мы должны оставить ископаемое топливо в земле и перейти на чистые возобновляемые источники энергии , — говорит сторонница кампании «Друзья Земли Шотландии» Кэролайн Рэнс. — Правительство Великобритании и высшая исполнительная власть должны прекратить лицемерную поддержку бурения скважин и высасывания их них нефти и газа до последней капли, ведь это разрушает климат, а вместо этого они должны разработать четкий план свертывания добычи ископаемого топлива при одновременной переподготовке рабочих и поддержке сообществ, затронутых переходом к использованию возобновляемых источников энергии ».

Хотя правительство Шотландии напрямую не прокомментировало предложение по подготовке нового месторождения, официальный представитель правительства подтвердил обязательство региона стать к 2045 году экономикой с нулевым балансом выбросов и уверил, что «любая поддержка правительством Шотландии нефтегазовых компаний, работающих в Северном море, зависит от их вклада в устойчивый и инклюзивный энергетический переход и обеспечение надежного энергоснабжения».

Но в конечном итоге решение о том, разрешать ли бурение нефтяного месторождения Камбо или нет, будет принято официальными лицами Управления нефти и газа, организации, которая заявляет: «Нефть и газ в настоящее время удовлетворяют примерно три четверти потребности Великобритании в энергии и, по прогнозам, потребность в этом виде топлива останется и в будущем».

Общественные консультации по предложениям о месторождении в Камбо пройдут до 10 июля 2021 года.

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