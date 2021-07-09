Ижевск, 9 июля, 2021, 18:28 — ИА Регнум. За все время массовой вакцинации в Удмуртии официально зарегистрировано 60 случаев заражения коронавирусом после прививки. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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В ведомстве подчеркнули, что все инфицированные после вакцинации перенесли заболевание в легкой форме.

По словам главного внештатного специалиста республиканского минздрава по вакцинопрофилактике Елены Корякиной, после первого введения вакцины окончательный иммунитет формируется лишь спустя 35−40 дней. В этот период всем привившимся рекомендуется стараться не подвергать организм стрессу в любом виде, тяжелым физическим нагрузкам, переохлаждаться или перегреваться. Допустимый временной промежуток между введением компонентов вакцины составляет максимум шесть недель, вторую часть вакцинации рекомендовано проходить не ранее, чем через 21 день после первого компонента.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 9 июля в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 211 632 человека. Второй компонент препарата получили 149 940 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Всего в республике планируется привить 60% взрослого населения, таким образом, вакцинацию полностью или частично прошли 30,5% от плана.

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