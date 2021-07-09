Москва, 9 июля, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Для многих жителей Москвы эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день смертельно опасна, заявил 9 июля глава города Сергей Собянин в интервью «России 1».

Mos.ru Вакцинация от коронавируса. Москва

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Отметив, что зачастую COVID-19 не сразу себя проявляет, «маскируясь под ОРВИ», а у некоторых вообще протекает бессимптомно, но зараза распространяется, Собянин заявил:

«Поэтому, несмотря на внешнее улучшение ситуации, она остаётся крайне сложной, тяжёлой и, я бы сказал, для многих смертельно опасной».

Он призвал всех вакцинироваться, а также «соблюдать требования Роспотребнадзора».