Цимлянский район, Ростовская область, 9 июля, 2021, 18:24 — ИА Регнум. В Цимлянском районе Ростовской области загорелось здание станичной школы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 9 июля.

Yaroslavl.sledcom.ru Пожар

О ЧП на улице Центральной в станице Калининской стало известно примерно в 17:00 мск. Здание школы деревянное, обложено кирпичом. Огнём пройдена площадь 300 кв. метров. Эвакуация не потребовалась.

К месту происшествия были направлены 45 человек и 14 единиц техники. Ликвидировать открытое горение удалось спустя 45 минут.