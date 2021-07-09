Владикавказ, , 18:21 — REGNUM Врио министра образования Северной Осетии Людмила Башарина расталась с должностью Её освободили от исполнения обязанностей министра 9 июля. Указ об этом подписал врио главы РСО-Алании Сергей Меняйло.

Обязанности руководителя минобразования возложены на заместителя Башариной Алана Аликова. Как пишет РБК, бывшая министр ушла в отставку по собственному желанию.

Напомним, на должность министра образования Людмила Башарина была назначена в феврале 2019 года. После прихода к руководству республикой Сергея Меняйло, как и все остальные члены правительства, она исполняла обязанности с приставкой врио.

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