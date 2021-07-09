Йошкар-Ола, 9 июля, 2021, 18:18 — ИА Регнум. В Марий Эл в 2021 году в создании и тиражировании новой модели медицинской организации оказания медицинской помощи в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» участвуют 17 детских и три взрослых поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

City-yaroslavl.ru Регистратура в поликлинике

Объем финансирования регионального проекта в текущем году составляет 29 млн рублей.

Кроме внедрения новой модели средства направят на строительство новых ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов), создание вертолетной площадки в Йошкар-Оле, а также на осуществление эвакуации пациентов в медицинские учреждения силами санитарной авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года в республике освоили 99,6% средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках национального проекта «Здравоохранение». Всего на мероприятия программы было затрачено 366,9 млн рублей, экономия в размере 0,4% от плана получена в результате проведения конкурентных процедур.

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