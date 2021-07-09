* «Талибан" — запрещённая в России организация

Кабул, , 18:12 — REGNUM Губернатор провинции Кандагар, расположенной на юге Афганистана, заявил, что ситуация в административном центре региона, куда якобы вошли боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), остаётся под контролем правительственных сил.

Об этом сообщает 9 июля агентство RT.

По словам губернатора Кандагара, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отступают под ударами правительственных сил Афганистана.

Напомним, ранее СМИ сообщали о боях, которые происходят в Кандагаре между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганскими правительственными силами.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне вывода из Афганистана войск США и их сателлитов талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) быстро захватывают контроль над разными районами страны.

По данным МИД России, на сегодняшний день талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют не менее 2/3 афганско-таджикской границы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Афганистане талибы* захватили еще один переход на границе с Ираном