Кемерово, 9 июля, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации по поручению президента Владимира Путина выделит из резервного фонда дополнительные средства на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий». Так, Кузбасс получит дополнительно из федерального бюджета 211 миллионов рублей, сообщило правительство региона.

Село

«Важно, чтобы в сельских территориях активно развивалась инфраструктура, чтобы в них было комфортно и интересно жить людям. Благодаря программе развития сельских территорий можно строить и ремонтировать детсады, школы, спортивные и игровые площадки и другие объекты, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

По словам Цивилёва, учитывая софинансирование областного, местного бюджетов и внебюджетных средств, в развитие села по госпрограмме в юбилейном году в Кузбассе будет вложено более 295 миллионов рублей.