Йошкар-Ола, 9 июля, 2021, 18:06 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 9 июля выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 57 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 14 794 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 14 025 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 33 человека. 324 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончались четверо жителей республики. За минувшие сутки в регионе было зарегистрировано также четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 445 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получает 531 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1116 человек, из них у 1096 — пневмония, 44 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 75 пациентов, при этом госпитализированы 88 жителей Марий Эл.