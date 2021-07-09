В Мордовии за сутки от COVID-19 скончались три человека
Саранск, 9 июля, 2021, 18:00 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные республиканского оперативного штаба.
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Умерли двое мужчин 1950 года рождения и женщина 1951 года рождения. Они были госпитализированы с основным диагнозом — новая коронавирусная инфекция, течение заболевания осложняла двусторонняя полисегментарная и тотальная пневмония, а также хронические патологии.
Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 351 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 июля выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 53 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 22 453 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2017 человек.