Саранск, 9 июля, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 9 июля выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 53 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 22 453 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписан 41 человек, всего с начала пандемии выздоровели 20 085 жителей Мордовии. 351 человек скончался от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались двое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2017 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 9 июля в инфекционных стационарах республики лечение получали 915 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1861 человека.