Кабул, 9 июля 2021, 17:53 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над ещё одним пограничным пунктом на границе с Ираном, сообщает 9 июля агентство Pajhwok.
По утверждению агентства, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили погранпереход Абу Наср Фарахи в афганской провинции Фарах.
Напомним, что ранее отряды движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль главный пограничный пункт на автотрассе, связывающей Иран и Афганистан — город Ислам-Кала в провинции Герат.
При этом иранская сторона воздерживается от комментариев по поводу заявлений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганского правительства по поводу их контроля над границей страны.
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