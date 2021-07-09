* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:53 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над ещё одним пограничным пунктом на границе с Ираном, сообщает 9 июля агентство Pajhwok.

По утверждению агентства, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили погранпереход Абу Наср Фарахи в афганской провинции Фарах.

Напомним, что ранее отряды движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль главный пограничный пункт на автотрассе, связывающей Иран и Афганистан — город Ислам-Кала в провинции Герат.

При этом иранская сторона воздерживается от комментариев по поводу заявлений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганского правительства по поводу их контроля над границей страны.

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