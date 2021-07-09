Бразилиа, , 18:13 — REGNUM В Бразилии зафиксировали значительный спад уровня поддержки политики главы государства Жаира Болсонару. Об этом 9 июля сообщает Reuters со ссылкой на результаты опросов Datafolha.

Рейтинг недовольства президентом вырос до невиданных высот с тех пор, как 2 года назад он пришел к власти. Лидер ультраправых все больше отстает от своего главного соперника в преддверии выборов 2022 года, показали результаты опросов в четверг, 8 июля.

Согласно статистике, уровень осуждения президента страны составил 51%, что на 45% больше, чем в мае. Данная цифра является самой высокой с тех пор, как он занял офис в январе 2019 года.

Цифры выросли с 31%, зафиксированного в октябре, когда вторая волна COVID-19 и инфляция, превысившая 8%, вынудили правительство раздать деньги миллионам бедных семей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля десятки сотен людей вышли на улицы Бразилии в протест правлению президента Жаира Болсонару и его политике по борьбе с COVID-19.Протесты были вызваны недавними обвинениями в коррупции по поводу приобретения доз вакцины министерством здравоохранения. Один из осведомителей в министерстве обвинил президента в бездействии касательно предупреждений о том, что высокопоставленные чиновники брали взятки, позволяя продавать по завышенной цене дозы вакцины Covaxin индийского производства. В свою очередь, глава республики опроверг обвинения и заявил, что оппозиция фабрикует дело, чтобы подвести его к импичменту.