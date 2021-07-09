9 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 19:06 — REGNUM Прочитал в оригинале комментарий сохраняющего аккредитацию в нашей стране корреспондента русофобской газеты Японии «Санкэй симбун» и обнаружил, что автор сокрыл от читателей главное из сказанного министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым о российско-японских отношениях в его лекции 8 июля в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке. А именно, слова главы внешнеполитического ведомства и одного из ключевых министров правительства о том, что «территориальной проблемы для нас не существует». Процитируем для верности высказывание Лаврова по информации ТАСС:

Территории Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Наши японские коллеги всегда говорят о своем желании максимально быстро двигаться в сторону заключения мирного договора, который они, правда, видят исключительно в форме решения так называемой территориальной проблемы, которая для нас не существует, но мирный договор, конечно, было бы неплохо подписать».

Японский же корреспондент выделил лишь сказанное российским министром о том, что «следующий раунд переговоров с Японией по мирному договору пока не намечен… и в подходах к переговорам существуют значительные расхождения».

Если министр в своем выступлении прямо упрекает Токио за искажение российской позиции, то японский корреспондент прибегает к методу «микширования» сказанного Лавровым.

«Токио «переворачивает с ног на голову» договоренности между лидерами двух стран и безосновательно настаивает на решении спора по островам. «Не было такого уговора, уговор был про договор», — утверждает Лавров. То есть он отвергает версию о согласии Владимира Путина в Сингапуре «решить территориальный вопрос».

В статье же «Санкэй симбун» высказывание министра видоизменяется и представлено таким образом: «Господин Лавров, указав на требование японской стороны о том, что «мирный договор может быть подписан только после разрешения территориального спора», особо подчеркнул, что президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Синдзо Абэ согласились заключить «всеобъемлющий мирный договор», но это согласие сторон не подразумевает решение территориальной проблемы до его подписания».

Тем самым допускается, что российская сторона может-де согласиться решать «территориальную проблему» после подписания «мирного договора». Видимо, для этого корреспонденту «Санкэй симбун» и понадобилось фактически сокрыть четкое указание Лаврова на то, что для России «территориальной проблемы» не существует вовсе.

Выступление Сергея Лаврова в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). 8 июля 2021 года МИД России

Как и ожидалось, правые силы Японии приняли недвусмысленные обоснованные высказывания российского министра «в штыки». Общий настрой издание ИноСМИ охарактеризовало следующим образом: «Японская «Санкэй симбун» явно недовольна позицией России по мирным переговорам с Японией, четко обозначенной Сергеем Лавровым 8 июля. Япония все надеется, что ей удастся обмануть Россию по принципу «Вечером деньги, утром стулья». Несогласие российской стороны злит японцев: «Ну и не нужен нам этот мирный договор!»

Ниже приводятся высказывания японских читателей под цитируемой статьей «Санкэй симбун» с портала Yahoo News Japan:

asa «И все-таки нам нужно было возвращать острова тогда, когда разваливался бывший Советский Союз. Теперь этот шанс упущен. И северные острова никак нам не вернутся, если только не при помощи Третьей мировой войны. Никакого мирного договора не может быть с этой мафиозной путинской властью. Россия всегда полагалась на военную силу. Пацифистская политика нашего правительства ничего не дает. Решение вопроса только в коренном изменении баланса военных сил с Россией».

Niw «Россия захватила наши территории и до сих пор оккупирует их. Пока продолжается такое положение, мирный договор с ней не имеет никакого смысла. Ракетные стрельбы в японской эксклюзивной экономической зоне возле банки Ямато — это тоже акт агрессии».

Mik «Мирный договор с Россией невозможен. В этой стране военная сила приравнена к дипломатии. Япония должна серьезно нарастить свою военную мощь».

ike «Мирные переговоры с Россией возможны только через 2−3 поколения. С этим режимом мирный договор невозможен».

tos «Мирный договор нужен России только для того, чтобы выжимать из нас деньги и экономическую помощь. У России нет ни малейшего желания возвращать нам северные острова».

Владимир Путин и Синдзо Абэ Kremlin.ru

rai «Наш возврат к формуле «два острова» — это величайшее преступление Абэ. Это подарок Путину. Отвратительная политика: ничего не получая взамен, только стремиться к договору с Россией!»

demori «Что? Опять началось. Ведь Абэ уже вроде не премьер. Кто там дергает за веревочки из-за кулис? Никакого продвижения вперед у российско-японских отношений не будет и не надо!»

Shi «А нам нужен этот мирный договор с Россией?»

Wvx «Эй, читатели с портала Yahoo! Вы там заснули, что ли?! Россия стреляет ракетами по нашей эксклюзивной экономической зоне! А вы все молчите? Ну-ка, просыпайтесь!»

jfx «Не нужен нам мирный договор с Россией. А Японии нужно эту Россию еще больше провоцировать».

Fod «Договариваться с Россией — это все равно, что вручать судьбу своей дочери человеку, который ранее совершал преступления сексуального характера».

Iwa «Все они одинаковы: что Китай, что Россия, что Северная Корея!»