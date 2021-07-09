Владимир, , 17:43 — REGNUM Директора департамента безопасности Владимирской области Вадим Горожанинов 9 июля провёл брифинг, на котором рассказал подробности об увольнении заместителя губернатора Романа Годунина, сообщил портал «ПроВладимир».

"Какой-либо информацией, свидетельствующей о том, что у Романа Сергеевича и его супруги есть иные доходы или счета в банке, департамент не располагал. В 2021 году департамент в рамках кампании за 20‑й год начал проводить проверку, которая была санкционирована губернатором области 26 апреля. Срок проверки — 60 дней. По указанию губернатора еженедельно проводились промежуточные доклады по тем материалам, которые приходили в отношении Романа Сергеевича. И из таких материалов, из налоговой службы, а также из Росреестра Владимирской области поступили сведения, что Роман Сергеевич в справке за 19‑й год в качестве кандидата на должность не указал доход и сведения о нескольких банковских счетах. При этом необходимо отметить, что у Романа Сергеевича было 30 дней на предоставление уточняющей справки за 19‑й год.

О данном факте департаментом безопасности был проинформирован губернатор. После чего губернатором на основании указа № 16 было принято решение о расторжении трудового договора с Романом Сергеевичем», — прокомментировал Горожанинов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Роман Годунин был уволен 8 июля за «представление работодателю подложных документов при поступлении на государственную службу».

Ранее в отношении Годунина было возбуждено уголовное дело о подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию картеля. По версии следствия, он добился заключения между двумя компания незаконного соглашения для победы на торгах на ремонт Рпенского проезда в областном центре.

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