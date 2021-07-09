Челябинск, 9 июля, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Утратившим свои документы из-за природных пожаров жителям Карталинского района Челябинской области окажут помощь с их восстановлением. Такое распоряжение дал начальник областного главка МВД Андрей Сергеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт

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Граждан бесплатно документируют паспортами. На тех же условиях они смогут получить новые водительские удостоверения и документы на транспортные средства. Речь идёт как о случае утраты документов, так и об их повреждении.

По вопросам восстановления документов можно обращаться круглосуточно. Номера соответствующих телефонов уже доводят до населения. Как сообщало РЕ, 8 июля в двух районах Челябинской области возникли крупные природные пожары. А 9-го огонь перешёл на посёлок Джабык.