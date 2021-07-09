Мехико, , 18:13 — REGNUM Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил 9 июля, что видео, на котором один из его младших братьев берет наличные деньги у политика, является частью продолжительной кампании соперников президента по его дискредитации. Об этом сообщает Reuters.

На видео, опубликованном мексиканским сервером Latinus, мужчина дает Мартину Исусу Лопесу Обрадору конверт, набитый купюрами на сумму около $7500.

«Я думаю, что намерение состоит в том, чтобы нанести мне ущерб, или попытаться нанести мне ущерб. Это вечная черная кампания моих противников. Мы привыкли к этому. Но мы всегда выходили невредимыми из-под потоков клеветы», — сказал президент на пресс-конференции.

Напомним, в начале сентября текущего года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал своей главной задачей на посту главы государства борьбу с криминалитетом в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 61% населения Мексики одобряет политику, проводимую президентом страны Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. При этом 77% опрошенных согласны с мерами, предпринятыми правительством для сокращения краж топлива из трубопроводов государственной компании Pemex.