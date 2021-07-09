Калуга, 9 июля, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В Калуге 9 июля губернатор Владислав Шапша вручил ключи от 20 автомашин представителям медицинских учреждений области, сотрудники которых оказывают первичную медико-санитарную помощь. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото Владимира Кормильцева. Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге медицинским организациям передали 20 автомобилей

Обращаясь к собравшимся, губернатор отметил, что 2020 год показал важность наличия мобильного автотранспорта в медицинских учреждениях.

«Вы помните прекрасно, что в прошлом году огромная проблема была доехать, довезти врачей до пациентов. Мы привлекали волонтеров. Просили служебные машины к этому присоединиться. И президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение и включил в программу модернизации первичного звена приобретение автомобилей. Машины все на месте. Я уверен, они сделают доброе дело и сослужат добрую службу Калужской области», — отметил Владислав Шапша.

В 2021 году в медицинские организации области по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения направлена 81 автомашина. До 20 июля будет передано еще семь автомобилей. Все эти автомашины будут впоследствии включены в систему единой диспетчеризации скорой медицинской помощи.