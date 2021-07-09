Париж, , 17:16 — REGNUM Франция намерена с конца текущего года начать свертывание своих военных баз на севере Мали, заявил 9 июля президент Франции Эммануэль Макрон по итогам видеосовещания с лидерами стран «сахельской пятерки» —, Чада, Мали, Буркина-Фасо, Нигера и Мавритании.

«Мы начнем закрывать эти базы в Мали в конце этого года, во втором квартале», — сказал Макрон.

По его словам, полное закрытие французских военных баз в населенных пунктах Кидаль, Тессали и Тимбукту «состоится в начале 2022 года».

Кроме того, Макрон сообщил, что в ближайшие недели начнётся перегруппировка французских сил в африканском регионе Сахель.

«Борьба против исламистских группировок в Сахеле, это не только задача африканских стран, но это и наша борьба. И мы останемся с вами. Но продолжение участия в этой борьбе означает адаптацию к новым условиям ‑ и Франция неоднократно делала это с начала ею военных действий в Мали в январе 2013 года», — заявил Макрон.

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