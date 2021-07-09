Тула, 9 июля 2021, 17:15 — REGNUM Программу социально-экономического развития Тульской области на 2021−2026 годы года представит губернатор Алексей Дюмин 14 июля. Презентация состоится в творческом индустриальном кластере «Октава», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Презентация будет транслироваться на телеканале «Первый Тульский».

Алексей Дюмин представит Программу развития Тульской области до 2026 года
Алексей Дюмин представит Программу развития Тульской области до 2026 года
Управление пресс-службы правительства Тульской области

Программа получила название «Тульская область — территория развития и успеха». Начать формирование Программы социально-экономического развития Тульской области глава региона поручил экономическому блоку 24 февраля текущего года. Первый этап работы над новой стратегией региона завершили в апреле. Было проведено более 30 мероприятий с участием экспертов и представителей общественности на региональном уровне и 44 — в муниципалитетах.

Новая стратегия, как и предыдущая Программа развития «Земля силы и талантов», разрабатывалась в режиме широкого общественного диалога. Всего жителями и экспертами было подано более 3,2 тыс. предложений, за них на сайте программа71. рф проголосовали более 103 тысяч человек.