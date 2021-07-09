Тула, 9 июля, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Программу социально-экономического развития Тульской области на 2021−2026 годы года представит губернатор Алексей Дюмин 14 июля. Презентация состоится в творческом индустриальном кластере «Октава», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Презентация будет транслироваться на телеканале «Первый Тульский».

Управление пресс-службы правительства Тульской области Алексей Дюмин представит Программу развития Тульской области до 2026 года

Программа получила название «Тульская область — территория развития и успеха». Начать формирование Программы социально-экономического развития Тульской области глава региона поручил экономическому блоку 24 февраля текущего года. Первый этап работы над новой стратегией региона завершили в апреле. Было проведено более 30 мероприятий с участием экспертов и представителей общественности на региональном уровне и 44 — в муниципалитетах.

Новая стратегия, как и предыдущая Программа развития «Земля силы и талантов», разрабатывалась в режиме широкого общественного диалога. Всего жителями и экспертами было подано более 3,2 тыс. предложений, за них на сайте программа71. рф проголосовали более 103 тысяч человек.