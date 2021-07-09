Саратов, 9 июля, 2021, 17:48 — ИА Регнум. В Саратове на месте бывшего комбикормового завода планируется воссоздать исторические объекты и открыть Никольский взвоз, заявил мэр Михаил Исаев.

Alexxx Malev Саратов

Глава города отметил, что провел не одну встречу с инвесторами, которые намерены переформатировать территорию бывшего комбикормового завода на набережной. По замыслу проектировщиков здесь в ближайшее время появятся развлекательные центры, гостиница, колесо обозрения, открытые бассейны и термы.

«Ключевым моментом станет воссоздание исторических объектов — триумфальная арка и дом по улице Чернышевского, открытие Никольского взвоза. После доработки презентация будет представлена общественности», — написал мэр на своей станице в Instagram.

В настоящее время ведутся подготовительные работы по демонтажу здания элеватора, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове по пешеходному кольцу в 2021 году планируется обустроить не менее трех общественных туалетов. От горожан также есть запрос на увеличение количества детских и спортивных площадок. Мэр Михаил Исаев пообещал, что будет заниматься и данным вопросом.

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