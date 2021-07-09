Кострома, 9 июля, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на федеральной трассе «Р-243» Кострома-Шарья-Киров-Пермь в границах Костромской области за полгода увеличилось в 4,3 раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по региону

Наталья Диева Трасса Р-243

За январь-июнь 2021 года на трассе произошло 50 аварий, в них погибли 13 человек. Для сравнения, за аналогичный период 2020 года на дороге случилось 27 аварий, смертельные травмы получили трое граждан. В связи с увеличением аварийности инспекторы проведут массовые проверки водителей на трассе. Мероприятия пройдут с 9 по 11 июля.

Число ДТП на трассе начало расти после ремонта и передачи дороги с регионального на федеральный баланс. По данным управления ГИБДД по Костромской области, трафик на трассе «Р-243» значительно вырос, в том числе за счёт большегрузов. В 2019 году среднесуточная интенсивность движения грузового транспорта по трассе составляла 653 автомобиля в сутки. На март 2021 года каждый день через трассу проезжали уже 1440 большегрузов. Губернатор Костромской области Сергей Ситников предложил расширить дорогу и выделить реверсивную полосу движения, чтобы дать водителям возможность обгонять друг друга без рисков аварий. Этот вопрос сейчас прорабатывается с Росавтодором.