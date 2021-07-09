Калуга, 9 июля, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Объединиться в кластер предложил представителям швейных производств региона губернатор Владислав Шапша в рамках бизнес-завтрака в Торгово-промышленной палате Калужской области 9 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области На бизнес-завтраке в Торгово-промышленной палате Калужской области

На встрече с представителями швейной индустрии региона был обозначен ряд проблем в отрасли. В первую очередь они касались острого дефицита кадров на швейных фабриках. По словам представителей бизнеса, общая нехватка одних только операторов швейного оборудования в Калужской области на данный момент около 1000 человек. При том, что профильный калужский колледж выпускает ежегодно всего несколько десятков специалистов, из которых лишь единицы остаются в профессии. В результате руководство предприятий вынуждено принимать на работу сотрудников без профильного образования и обучать их на своих производствах. Проблему нехватки кадров в легкой промышленности смогло бы решить создание в области Центра компетенций по подготовке специалистов в данной отрасли, а также разработка системы мотивации обучающихся.

«Наличие одного техникума, который готовит 12 человек, в сегодняшней ситуации — это не тот формат, который позволит решить проблему острой нехватки кадров», отметил губернатор.

Он предложил проработать вопрос создания областного кластера легкой промышленности.

«Если объединиться в кластер в соответствии с требованиями постановления правительства России, тогда появится возможность привлечь средства, в том числе на современное оборудование для наших учебных центров. Для того, чтобы к вам приходили уже подготовленные специалисты», — обратился Владислав Шапша к предпринимателям.

В легкой промышленности Калужской области зарегистрировано 203 предприятия, из которых 141 производит одежду. В настоящее время в легкой промышленности региона занято более 3,5 тыс. человек (порядка 3,2% от общей численности, работающих в промышленности региона), из них 2,6 тыс. — в производстве одежды, 528 человек — в производстве текстильных изделий, 440 человек — в производстве кожи и изделий из кожи. Объем инвестиций в этой сфере с 2016 по 2020 годы составил 3,1 млрд рублей.