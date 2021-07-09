Энгельс, Саратовская область, 9 июля, 2021, 17:46 — ИА Регнум. В городе Энгельсе Саратовской области утром 9 июля найден младенец, который был помещен в пакет. По данному факту ведется доследственная проверка, устанавливается личность матери, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Младенец

Ребенка обнаружила женщина, проходившая по участку местности недалеко от дома № 95-а по улице Ф. Энгельса. Прохожая услышала плачь младенца и направилась в сторону, откуда доносился звук. Женщина увидела пакет, в котором находился новорожденный мальчик. Она сразу же позвонила в единую службу спасения. Прибывшие медики доставили малыша в лечебное учреждение.

Личность матери предстоит установить. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, в октябре 2020 года возле заброшенного сарая на улице Омской в Заводском районе Саратова было найдено тело новорожденной девочки. Судмедэксперт установил, что ребенок родился живой и травм на теле не обнаружили.

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