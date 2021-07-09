Курск, 9 июля, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Тепличный комплекс «Грибная радуга» бизнесменов Александра Удодова и Олега Логвинова, один из лидеров российского рынка по производству шампиньонов, организовал вакцинацию своих сотрудников прямо на предприятии в Курской области. Прививочная кампания стартовала в конце июня и пройдет в несколько этапов, чтобы работники разных смен смогли пройти процедуру. В компании подчеркивают, что прививка делается исключительно по желанию сотрудника и при отсутствии противопоказаний.

«Грибная радуга» «Грибная радуга» выращивает пятую часть российских шампиньонов

Добровольно и комфортно

Первый компонент «Спутника V» уже получили 92 сотрудника «Грибной радуги», к медикам приходили целыми бригадами. Перед уколом все прошли обязательную консультацию с врачом, заполнили анкету, получили необходимые рекомендации. «Мы договорились с поликлиникой №4 и решили провести вакцинацию прямо у нас на предприятии. Пользуясь случаем, хочу обратиться к руководителям предприятий Курской области поддержать нас в этом начинании», — заявил гендиректор агрокомплекса Александр Колубаев.

«Грибная радуга» На предприятии Александра Удодова и Олега Логвинова организована добровольная вакцинация сотрудников

В Курской области организованную вакцинацию сотрудников на своих предприятиях помимо агрокомплекса Удодова и Логвинова начали также «Мираторг», группа компаний «Агропромкомплектация», АО «КОНТИ-РУС». Мобильные бригады медиков приглашены в сеть пекарен «Добропек», ресторана «Старик Хинкалыч» и в другие компании региона. В Курской области, как и в целом по России, сложилась непростая ситуация с распространением COVID-19. В области зарегистрировано более 41 тысячи заболевших, скончалось от недуга более 930 человек. Вакцинация должна помочь остановить заразу. Первым компонентом вакцины в регионе привито более 200 тысяч человек, завершили процедуру более 147 тысячи курян.

В начале июля главный государственный санитарный врач по Курской области Олег Климушин подписал постановление, по которому профилактические прививки по эпидемическим показаниям должны быть обеспечены широкому кругу работающего населения. Коллектив «Грибной радуги» не попадает под программу обязательной вакцинации, однако в компании Александра Удодова и Олега Логвинова понимают социальную важность прививочной кампании. Здесь смогли убедить людей, что вакцинация поможет сформировать коллективный иммунитет и тогда инфекция не будет страшна никому.

Амбициозный старт

Бизнесмены Александр Удодов и Олег Логвинов запустили грибной комплекс под Курском летом 2017 года. Проект сразу стал заметным игроком рынка, а уже по итогам 2018 года компания стала лидером отечественного грибного сегмента. По данным аналитиков, сейчас каждый пятый российский шампиньон выращивается именно «Грибной радугой». Продукция под этой торговой маркой реализуется в 80 регионах России, а также экспортируется в Казахстан и Киргизию.

«Грибная радуга» Шампиньоны курской грибной компании свежими доставляются к прилавкам

Секрет успешного запуска Александр Удодов объясняет «хорошей идеей и ее правильной реализацией». «Чтобы сделать проект успешным, не надо жалеть на него средств — старт должен быть амбициозным», — вспоминает бизнесмен. Под Курском были построены современные цеха, в которых на самом передовом оборудование и с применением новейших технологий стали выращиваться вкусные и полезные шампиньоны. «Грибная радуга» стала первым в России грибным тепличным комплексом, который практически полностью не зависит от импортных поставок. В этом году компания запустила на полную мощность четвертую производственную линию, которая позволяет довести ежегодный урожай до 30 тысяч тонн шампиньонов. Для сравнения: в 2013 году урожайность всех российских грибоводческих хозяйств составила порядка 8 тысяч тонн.

Сотрудники «Грибной радуги» пользуются расширенным соцпакетом. На территории предприятия работает современная и вкусная столовая с ценами, глядя на которые вспоминаешь советские времена. За счет работодателя предоставляется комфортная спецодежда; по тринадцати маршрутам курсирует транспорт, чтобы довезти сотрудников из разных районов города до предприятия и обратно; лучшие сотрудники награждаются бесплатными путевками в оздоровительные профилактории. В компании Удодова и Логвинова действуют и другие социальные программы. Так, многодетным сотрудникам ежемесячно доплачивается по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 14 лет. Эти выплаты касаются более 50 детей.

«Грибная радуга» В прошлом году компания Александра Удодова и Олега Логвинова вырастила более 20 000 тонн шампиньонов

По сообщению «Грибной радуги», компания к началу этого года создала более тысячи трехсот рабочих мест, а с запуском четвертой производственной линии добавилось еще около двухсот. Средняя зарплата в первом квартале 2021 года составила порядка 52 тысяч рублей. Условия, которые созданы для работников «Грибной радуги», позволяют компании без проблем привлекать квалифицированные кадры, а в отделе кадров всегда есть заявления о приеме на работу.

Не только шампиньоны

Деловые интересы Александра Удодова не исчерпываются агросектором. В течение многих лет он занимался девелопментом и логистикой. Бизнесмен участвует в реализации проектов по возведению доступного жилья в Москве и ближайшем Подмосковье. Александр Удодов инвестирует и в оздоровительный туризм, два года назад он вместе с компаньонами запустил в Краснодарском крае крупный бальнеологический курорт «Термы».