Вашингтон, 9 июля 2021, 16:52 — REGNUM Три российских компании и три физических лица пополнили санкционный список США, сообщается 9 июля в американском Федеральном реестре.
В чёрный список американская сторона добавила ООО «ТрейдКомпонент», группу компаний «Радиант» и ООО «Тесон», а также трёх физических лиц, имеющих отношения к этим предприятиям.
Решение принято Комитетом по проверке конечных пользователей в связи с попытками этих компаний купить продукцию для деятельности, «противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов».
Также санкционный список пополнился несколькими китайскими компаниями.
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