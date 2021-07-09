Вашингтон, 9 июля, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Три российских компании и три физических лица пополнили санкционный список США, сообщается 9 июля в американском Федеральном реестре.

torange.biz Санкции против России

В чёрный список американская сторона добавила ООО «ТрейдКомпонент», группу компаний «Радиант» и ООО «Тесон», а также трёх физических лиц, имеющих отношения к этим предприятиям.

Решение принято Комитетом по проверке конечных пользователей в связи с попытками этих компаний купить продукцию для деятельности, «противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов».

Также санкционный список пополнился несколькими китайскими компаниями.