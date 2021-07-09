Киев, , 16:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность своего пресс-секретаря журналиста Сергея Никифорова.

Соответствующий указ президент подписал сегодня, 9 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Никифоров с 2011 по 2017 годы работал на телеканале Euronews, последнее время до назначения в офис президента работал телеведущим на телеканале «Украина 24».

Другим указом Зеленский уволил с поста пресс-секретаря Юлию Мендель, ранее занимавшую эту должность. По информации украинских СМИ, Мендель продолжит работу в офисе Зеленского на позиции внештатного советника руководителя офиса Андрея Ермака и будет отвечать за работу с зарубежными СМИ.