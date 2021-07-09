Пенза, 9 июля, 2021, 17:46 — ИА Регнум. В Пензе все проблемные объекты, застройщиком которых была фирма ОАО «Пензастрой», сданы в эксплуатацию. Последним проблемным объектом компании стал жилой дом, возведенный как вторая очередь жилого комплекса «Райки». Об этом 9 июля заявил врио губернатора Олег Мельниченко.

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«Вторая очередь ЖК «Райки» — это восьмой достроенный объект, обязательства по которому первые застройщики выполнить не смогли. И последний проблемный объект «Пензастроя», — отметил он.

В настоящее время введены в эксплуатацию жилые комплексы: «8 Марта», «Ново-Казанская», «Лукоморье», «Маяковский», «Райки», «Тернопольский». Вторая очередь многоквартирного дома ЖК «Райки» сдана 30 июня текущего года. Владельцы квартир уже получили возможность воспользоваться правами собственников своего жилья.

С 2019 года в регионе завершено строительство домов с 1476 договорами долевого участия.

Олег Мельниченко подчеркнул, что региональное привительство прилагает все усилия к тому, чтобы достроить оставшиеся объекты и не допустить появления новых обманутых дольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе в 2021 году планируют расселить 186 жилых помещений во вновь построенные многоквартирные дома в Заводском районе.

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