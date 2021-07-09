Ростов-на-Дону, 9 июля, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за дождя и сильного ветра. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 9 июля.

Ураган

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Согласно прогнозу донских синоптиков, до конца суток 9 июля в ряде территорий Ростовской области пройдут сильные дожди и ливни, которые будут сопровождаться градом и шквалистым ветром. Порывы ветра, как ожидается, будут достигать 20−23 метров в секунду.

ИА REGNUM напоминает, что ранее 9 июля в Ростовской области осадков не прогнозировалось. При этом в южных и восточных районах ожидалась жаркая погода — до +35 градусов.