Осло, 9 июля, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Визуальному увеличению объёма груди после вакцинации от коронавирусной инфекции есть объяснение, передаёт 9 июля телеканал NRK.

Yarregion.ru Момент вакцинации

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Комментируя появившиеся сообщения о росте груди у женщин после вакцинации от COVID-19, медицинский директор Агентства по лекарственным препаратам Норвегии Стейнар Мадсен пояснил:

«При вакцинации приблизительно у десяти процентов женщин возможно увеличение лимфатических узлов в подмышечной впадине».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что у жительниц Норвегии после прививки вакциной Pfizer растёт грудь.