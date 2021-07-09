Киев, , 16:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уволил пресс-секретаря Юлию Мендель, назначив на её место телеведущего Сергея Никифорова, сообщает 9 июля официальный сайт украинского президента.

«Уволить Мендель Юлию Владимировну с должности пресс-секретаря президента Украины… Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины», — написано в опубликованных на сайте указах.

Напомним, ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил журналистам о намерении Зеленского уволить Мендель из-за целого ряда скандалов.

Стоит отметить, что ранее Сергей Никифоров 35 лет работал ведущим выпусков новостей на телеканале «Украина 24», а также сотрудничал с каналом Euronews, работая в его штаб-квартире в Лионе.

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