Челябинск, 9 июля, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Челябинский губернатор Алексей Текслер ввёл на территории области режим ЧС. Причиной стали природные пожары, которые с 8 июля одолевают Карталинский и Нагайбакский районы, и возникающая угроза населению, сообщает Управление пресс-службы регионального правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

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Всего к 13:00 по местному времени в регионе действовали три природных пожара общей площадью 4800 га. Была угроза четырём населённым пунктам. А затем один из пожаров перекинулся на посёлок Джабык. Жителей населённого пункта заблаговременно эвакуировали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее угроза существовала для села Париж. Но его удалось отстоять от пожара.