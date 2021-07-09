Псков, 9 июля, 2021, 16:36 — ИА Регнум. В Псковской области в ближайшие три дня — 10, 11 и 12 июля — ожидается повышение температуры воздуха в дневные часы до +35…+36 градусов. Об этом 9 июля сообщили в Псковской ЦГМС.

Ляшко Юрий ИА Красная Весна В Псковской области в ближайшие три дня ожидают до +36 градусов

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По прогнозу, 10 июля в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южных направлений умеренный. Температура ночью +17…+19, днем +32…+34 градуса тепла.