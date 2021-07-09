Киев, , 16:36 — REGNUM Решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста народному депутату Украины, главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку было принято с грубыми нарушениями Уголовного процессуального кодекса, а значит, может быть предвзятым, возможно, даже заранее согласованным и точно будет обжаловано стороной защиты.

Об этом заявили на брифинге 9 июля адвокаты оппозиционного политика, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Безусловно, защита будет обжаловать это решение, поскольку она считает его не только несправедливым, но и незаконным… Помимо выхода следственного судьи за рамки того, что просил прокурор, Уголовный процессуальный кодекс вообще запрещал следственному судье принимать решение. Имеет место и нарушение самой процедуры рассмотрения ходатайства прокурора», — отметила адвокат Лариса Чередниченко.

По словам юриста, судья принял решение по делу, даже не ознакомившись с его материалами.

«Уголовный процессуальный кодекс четко устанавливает стадию исследования документов. Следственный судья решил эту стадию пропустить. То есть он решил, что не будет изучать семь томов материалов, которые презентовал ему прокурор… Чем руководствовался следственный судья, принимая такое решение, защите пока непонятно, ибо была оглашена только резолютивная часть. Мотивы, которыми руководствовался следственный судья, он изложит… безусловно, эти мотивы защита учтет при подготовке своей апелляции», — подчеркнула она.

Также адвокаты указали на спешку судьи в принятии решения, что ставит под сомнение его объективность.

«Все видели вчера и позавчера поведение следственного судьи. Видели, в каком темпе продлевался срок досудебного расследования, к тому же без вызова стороны защиты. Видели, что судья пытался как можно быстрее рассмотреть ходатайство стороны обвинения, не реагировал на наши обоснованные ходатайства, не удовлетворял их… Например, как рассматривались отводы. Отвод секретаря рассматривался секунд сорок. Судья просто вышел в совещательную комнату, достал неизвестно откуда решение — постановление об отказе в отводе и сразу вернулся», — рассказал прессе ещё один адвокат Виктора Медведчука Богдан Коваль.

Юрист отметил, что вчера в ходе 12-часового судебного заседания суд отказал стороне защиты даже в перерыве на обед. А те перерывы, которые объявлялись, были техническими, чтобы адвокаты могли ознакомиться с документами стороны обвинения. Таким образом, резюмировал Коваль, судья пытался как можно скорее принять противоправное решение, которое, как считает защита, было заранее согласовано.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сам Медведчук заявил, что несправедливое судебное решение о продлении ему домашнего ареста до 7 сентября будет в ближайшее время обжаловано в Киевском апелляционном суде.