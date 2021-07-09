Вашингтон, , 18:17 — REGNUM Спецпредставитель американского президента по вопросам климата Джон Керри нанесет визит в Москву 12−15 июля, сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Специальный посланник президента по климату Джон Керри отправится в Москву, Россия, с 12 по 15 июля 2021 года, чтобы встретиться с российским правительством для обсуждения различных способов расширения глобальных климатических амбиций», — говорится в объявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, с Керри переговоры в Москве проведёт его российский коллега — спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Эта встреча запланирована на 13 июля. Чиновники обсудят ситуацию с Парижским соглашением по климату, а также вопросы атомной и водородной энергетики.