Иерусалим, , 08:44 — REGNUM Ковид приучает людей не слишком доверять тому, что кажется очевидным, заявил глава Ассоциации педиатров Израиля Цахи Гроссман в интервью «Вести Израиль» 8 июля.

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Еще недавно казалось, что победа над коронавирусом близка, а потом появился штамм «Дельта» ‑ и стало ясно, что бой еще продолжается. Уже сегодня помимо «Дельты» говорят про другие мутации, тоже названные буквами греческого алфавита: «Дельта плюс», «Лямбда». Закончится «Лямбда» — наверняка появится «Эпсилон», и так далее, полагает Гроссман.

«Поэтому сегодня кажется, что мы с этой эпидемией и ее многочисленными мутациями застряли надолго», — говорит профессор.