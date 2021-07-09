Москва, 9 июля, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Доклинические испытания разработанной ФМБА вакцины от коронавирусной инфекции успешно пройдены, сообщили 9 июля в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса

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Отметив, что этот препарат от COVID-19 разработан на новой технологической платформе и «нацелен на развитие клеточного иммунитета», руководитель ФМБА Вероника Скворцова пояснила, что вакцина в качестве мишени использует консервативные белки коронавируса, «наименее подверженные мутациям».

Скворцова «В июне 2021 года доклинические исследования вакцинного препарата были полностью успешно завершены. В доклинических исследованиях доказаны безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) вакцинного препарата».

Она отмечает, что агентство подготовило документы, чтобы получить разрешение на проведение I и II фазы клинических испытаний нового препарата. Агентство «полностью готово к проведению клинических исследований и планирует в ближайшее время к ним приступить», добавила Скворцова.