Киев, , 16:21 — REGNUM 55,3% украинцев поддерживают идею официального выдвижения требований к России за «преступления сталинского режима».

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу фонда «Демократические инициативы имени Илько Кучерива», которые были представлены сегодня, 9 июля.

В частности, идею выдвижения требований к России полностью поддерживают 36,2% и ещё 19,1% поддерживают частично. Не поддерживают данную инициативу 35,7%.

Социологи отмечают, что в региональном разрезе больше приверженцев такого решения в западных областях Украины — 66,7%, меньше всего — в «украинском» Донбассе (33,5%).

ИА REGNUM напоминает, что в июне правительство Украины утвердило стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года. При этом известно, что одним из приоритетов стратегии является требование от Москвы различных форм компенсации и других форм репарации за нанесенный в ходе «агрессии» ущерб.