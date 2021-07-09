Джакарта, , 16:15 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто подчеркнул важность аспекта обороны, сообщает Kompas.

По словам министра обороны, Индонезия в прошлом часто сталкивалась с серьезным вмешательством со стороны других государств, которые пытались контролировать природные богатства Индонезии.

Индонезия продолжает подвергаться внешнему вмешательству после обретения независимости.

Прабово Субианто отметил, что Индонезия — стратегическое государство, поэтому оно всегда должна быть готово.