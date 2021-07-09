Санкт-Петербург, 9 июля, 2021, 16:19 — ИА Регнум. На стадионе «Газпром Арена» в Петербурге по завершении матчей Евро-2020 начались работы по замене газона, прослужившего с момента ввода стадиона в эксплуатацию в 2017 году. Части старого покрытия поля футбольный клуб «Зенит», у которого стадион находится в концессии, решил пустить на сувениры.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Газпром Арена»

Как сообщили 9 июля в пресс-службе клуба, полная замена газона включает в себя демонтаж покрытия, выравнивание основания поля, укладку, выравнивание, подготовку и тестирование нового газона. Все работы будут завершены к 17 июля.

На сувениры пойдут наименее изношенные участки отслужившего газона: во вратарской зоне, центральном круге, у зон углового удара и вдоль полевой разметки. Эти куски газона планируется использовать в виде лимитированной коллекции, состоящей из уникальных боксов с газоном разной формы в комплекте с футбольным мячом.

«Болельщики смогут приобрести эксклюзивные элементы поля «Газпром Арены» в официальных магазинах «Зенита» или выиграть в конкурсах на клубных страницах сине-бело-голубых», — пояснили в пресс-службе ФК «Зенит».