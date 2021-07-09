Брюссель, , 16:06 — REGNUM Ситуация в Афганистане будет обсуждаться министрами иностранных дел стран Европейского союза 12 июля в Брюсселе, сообщили 9 июля в пресс-службе ЕС.

Афганистан (сс) tpsdave

Отмечается, что на встрече главы внешнеполитических ведомств будут обсуждать варианты помощи со стороны ЕС властям Афганистана и действия по стабилизации обстановки в республике.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заняли один из районов афганского города Кандагар. Известно, что погибли мирные жители.

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