Брюссель, 9 июля, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Ситуация в Афганистане будет обсуждаться министрами иностранных дел стран Европейского союза 12 июля в Брюсселе, сообщили 9 июля в пресс-службе ЕС.

(сс) tpsdave Афганистан

Отмечается, что на встрече главы внешнеполитических ведомств будут обсуждать варианты помощи со стороны ЕС властям Афганистана и действия по стабилизации обстановки в республике.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заняли один из районов афганского города Кандагар. Известно, что погибли мирные жители.