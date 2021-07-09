Брюссель, , 16:01 — REGNUM Ситуация в Афганистане станет темой обсуждения главами министерств иностранных дел Европейского союза на заседании Совета ЕС в Брюсселе 12 июля. Об этом сообщил источник во внешнеполитической службе Евросоюза.

Собеседник ТАСС также добавил, что будут обсуждены и возможности Евросоюза оказать содействие для установления мира в этой стране после вывода военнослужащих западных стран.

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«Министры обсудят ситуацию в Афганистане. Они рассмотрят возможности ЕС по оказанию содействия для установления мира», — сказал европейский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, по мере вывода войск США и НАТО из Афганистана движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватывает один город за другим. По словам одного из лидеров политофиса в Катаре Мавляви Шахабуддина Делавара, под контролем группировки находятся 174 из почти 400 уездов Афганистана.

На переговорах в Москве, которые прошли 9 июля, официальный представитель офиса радикального движения Мухаммад Наим заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преследует своей целью создание независимой исламской государственной системы в Афганистане. Движение, по его словам, намерено освободить страну и нацию, обеспечить жизнь населения в рамках системы, основанной на афганских национальных ценностях и интересах.