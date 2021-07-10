Иерусалим, , 08:39 — REGNUM Предположение, что Израиль достиг коллективного иммунитета к ковиду, опроверг глава Ассоциации педиатров Израиля профессор Цахи Гроссман в интервью «Вести Израиль» 8 июля. К этому предположению обращались противники вакцинации подростков, считая, что при наличии в стране коллективного иммунитета прививать подростков — излишне.

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Израиль не достиг коллективного иммунитета, несмотря на порядка 62% привитых, говорит профессор. «Но нужно понимать: в ситуации, когда нет роста зараженных, ты не торопишься проверять дополнительные варианты, а просто радуешься, что нет волны заражений», — говорит профессор.

Педалировать в такой ситуации резкие шаги, типа вакцинации подростков, было бы странным. Но постфактум мы все поняли, что коллективного иммунитета в Израиле не было ни тогда, ни сейчас, считает доктор Гроссман.