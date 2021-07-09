Душанбе, , 15:57 — REGNUM Посол Израиля в Таджикистане Зеавит Бен Хиллел вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел республики Музаффар Хусейнзода, сообщили в пресс-службе таджикистанского МИД.

В рамках церемонии вручения грамот стороны обсудили перспективы развитие двусторонних отношений. Хиллел поздравил израильского дипломата с назначением и пожелал успехов в работе.

Отметим, Израиль представлен в Таджикистане нерезидентным послом, который работает из посольства в Узбекистане. Дипломатические отношения между странами установлены в 1992 году.

Напомним, 29 января 2020 года первый заместитель главы МИД Таджикистана Хусрав Нозири встретился с бывшим послом Израиля Эдуардом Шапиро.