Душанбе, 9 июля 2021, 15:57 — REGNUM Посол Израиля в Таджикистане Зеавит Бен Хиллел вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел республики Музаффар Хусейнзода, сообщили в пресс-службе таджикистанского МИД.
В рамках церемонии вручения грамот стороны обсудили перспективы развитие двусторонних отношений. Хиллел поздравил израильского дипломата с назначением и пожелал успехов в работе.
Отметим, Израиль представлен в Таджикистане нерезидентным послом, который работает из посольства в Узбекистане. Дипломатические отношения между странами установлены в 1992 году.
Напомним, 29 января 2020 года первый заместитель главы МИД Таджикистана Хусрав Нозири встретился с бывшим послом Израиля Эдуардом Шапиро.