Оренбург, 9 июля, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В Оренбурге открыли дополнительные мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Они работают торговых комплексах «Гулливер» и «Любимый», сообщает областной минздрав.

Вакцинация

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Прививку против коронавирусной инфекции можно сделать без записи в пятницу, субботу и воскресенье с 11:00 до 17:00 по местному времени ( 09:00—15:00 мск). При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Напомним, ранее в городе работало три мобильных прививочных пункта — в торговых комплексах «Армада», «Армада — 2» и «Кит».

По данным министерства здравоохранения, на 8 июля в Оренбуржье от COVID-19 привито 357 022 человека — это почти 40% взрослого населения области, подлежащего вакцинации.