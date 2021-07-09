Санкт-Петербург, 9 июля, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В водоемах Ленинградской области с начала купального сезона утонули в водоёмах 37 человек, в том числе четыре ребенка. Об этом 9 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

МЧС В Ленобласти с мая утонуло 37 человек

Как сообщил собеседник агентства, за аналогичный период прошлого года утонули 39 человек, в том числе четыре ребенка.

«В целом с начала года на водных объектах произошло 67 происшествий, за аналогичный период прошлого года — 70. Погибло 57 человек из них пять детей (в прошлом году — 66 человек, в том числе 5 детей). Спасено 146 человек (в 2020 году — 24)», — уточнили в пресс-службе.

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Отметим, что в соседнем Санкт-Петербурге, за аналогичный период в водоёмах утонул 21 человек, в том числе один ребенок.