Киев, , 16:09 — REGNUM Регулирующие органы Европейского союза могут ограничить использование газопровода «Северный поток — 2» в случае его запуска. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию LRT.

«То, что строительство газопровода «Северный поток — 2» находится на завершающем этапе, это ещё не значит, что мы должны прекратить принимать меры против его введения в эксплуатацию», — сказал он.

Шмыгаль добавил, что использование газопровода можно ограничить, поскольку его наземными продолжениями являются газопроводы «Опал» и «Евгал». Ранее Европейский суд уже выносил решения, запрещая Газпрому использовать 100% мощностей «Опала».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шмыгаль назвал «слухами» информацию о завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

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