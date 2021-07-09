Киев, 9 июля 2021, 16:09 — REGNUM Регулирующие органы Европейского союза могут ограничить использование газопровода «Северный поток — 2» в случае его запуска. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию LRT.
Шмыгаль добавил, что использование газопровода можно ограничить, поскольку его наземными продолжениями являются газопроводы «Опал» и «Евгал». Ранее Европейский суд уже выносил решения, запрещая Газпрому использовать 100% мощностей «Опала».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шмыгаль назвал «слухами» информацию о завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».
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